Аль-Наср откладывает тур по Китаю из-за травмы Роналду

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Саудовский "Аль-Наср" отменил товарищеские матчи против "Шанхая Шэньхуа" и "Чжэцзяна" из-за травмы Криштиану Роналду.

38-летний футболист выразил слова благодарности китайским болельщикам и попросил их с пониманием отнестись к его травме:

"Я люблю эту страну, мне нравится быть здесь. Я хочу играть для вас. Пожалуйста, не унывайте, потому что мне тоже досадно. Прошу прощения у всех болельщиков, но я не смогу сыграть.

Как вы знаете, в футболе есть вещи, которые вы не можете контролировать. За 22 года у меня было немного травм, поэтому мне очень грустно, потому что мы приехали с "Аль-Насром", чтобы насладиться этим туром. Я приезжаю сюда с 2003 или 2004 года, и чувствую себя здесь как дома", — сказал Роналду СМИ, подтверждая свою травму, которая, скорее всего, связана с икроножными мышцами.