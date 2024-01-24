Футбол
Аль-Наср откладывает тур по Китаю из-за травмы Роналду
Разочарование для фанов из Поднебесной
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Саудовский "Аль-Наср" отменил товарищеские матчи против "Шанхая Шэньхуа" и "Чжэцзяна" из-за травмы Криштиану Роналду.
38-летний футболист выразил слова благодарности китайским болельщикам и попросил их с пониманием отнестись к его травме:
"Я люблю эту страну, мне нравится быть здесь. Я хочу играть для вас. Пожалуйста, не унывайте, потому что мне тоже досадно. Прошу прощения у всех болельщиков, но я не смогу сыграть.
Как вы знаете, в футболе есть вещи, которые вы не можете контролировать. За 22 года у меня было немного травм, поэтому мне очень грустно, потому что мы приехали с "Аль-Насром", чтобы насладиться этим туром. Я приезжаю сюда с 2003 или 2004 года, и чувствую себя здесь как дома", — сказал Роналду СМИ, подтверждая свою травму, которая, скорее всего, связана с икроножными мышцами.
Также неизвестным остается статус матча между "Аль-Насром" и "Интером Майами" Лионеля Месси. Что касается игр в Китае, то саудовский клуб возместил фанатам все потраченные средства на билеты.