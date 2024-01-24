Футбол
Бавария – Унион 1:0. Геррейру вытащил Мюнхен из болота
Нервная победа чемпиона
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бундеслига, 13-й тур (перенесённый матч)
Мюнхен, Альянц Арена
Бавария – Унион 1:0
Гол: Геррейру 46
Бавария: Нойер – Лаймер (Павлович, 86), Упамекано (Дайер, 46), де Лигт, Геррейру – Горецка, Киммих – Сане, Мусиала (Мюллер, 76), Коман (Тель, 76) – Кейн
Унион: Реннов – Триммель, Фогт, Кнохе, Диогу Лейте, Гозенс (Руссийон, 64) – Хаберер (Бедиа, 78), Крал (Ааронсон, 78), Тузар – Фолланд (Беренс, 26), Холлербах (Шафер, 64)
Предупреждения: Сане 74, Кейн 90+5 – Беренс 47, Фогт 90+5
Удаление: Бьелица 74