Следить

Футбол

Бавария – Унион 1:0. Геррейру вытащил Мюнхен из болота

Нервная победа чемпиона

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

    • Бундеслига, 13-й тур (перенесённый матч)

    Мюнхен, Альянц Арена

    Бавария – Унион 1:0

    Гол: Геррейру 46

    Бавария: Нойер – Лаймер (Павлович, 86), Упамекано (Дайер, 46), де Лигт, Геррейру – Горецка, Киммих – Сане, Мусиала (Мюллер, 76), Коман (Тель, 76) – Кейн

    Унион: Реннов – Триммель, Фогт, Кнохе, Диогу Лейте, Гозенс (Руссийон, 64) – Хаберер (Бедиа, 78), Крал (Ааронсон, 78), Тузар – Фолланд (Беренс, 26), Холлербах (Шафер, 64)

    Предупреждения: Сане 74, Кейн 90+5 – Беренс 47, Фогт 90+5

    Удаление: Бьелица 74

    www.ua-football.com

    Категории
    Комментарии
    aquapolis

    Мы в Facebook

    Euro.com.ua

    Больше в Футбол