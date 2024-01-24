Опорник блаугранас заинтересовал стамбульский клуб

<img title="Бешикташ может подписать полузащитника Барселоны" src="/wp-content/uploads/2024/01/4db9ee97a3d8715ee41e7a3015e970a6.jpg" alt=

Опорный полузащитник Барселоны Ориоль Ромеу рассматривает возможность перехода к турецкому чемпионату.

Об этом сообщает журналист Серджан Дикме.

Бешикташ уже предложил официальные условия 32-летнему. испанцу, выражающему готовность покинуть Барселону. Однако переговоры продолжаются. Контракт Ромеу с Барселоной действует до конца июня 2026 года, а его стоимость, согласно порталу transfermarkt, оценивается в 3 миллиона евро.

В текущем сезоне Ромеу принял участие в 21 матче за блаугранас в различных турнирах, отличившись ассистом .

Напомним Барселона переиграла Унионистас и вышла в четвертьфинал Кубка Испании.

champion.com.ua