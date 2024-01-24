Челси с Мудриком разгромил Мидлсбро в полуфинале Кубка лиги

Украинец провел первый тайм матча

Во втором матче 1/2 финала Кубка английской лиги Челси праздновал уверенную победу над Мидлсбро.

Матч завершился со счетом 6:1. По сумме двух матчей Челси вышел в финал турнира. Напомним, что в первом матче противостояния Челси уступил Мидлсбро (0:1).

Украинский вингер Челси Михаил Мудрик вышел на поле в стартовом составе и был заменен в перерыве игры.

Кубок английского лиги 1/2 финала, Второй матч 23 января

Челси — Миддлсбро 6:1 (4: 0)

Голы: 1:0 — 15 Хаусон, 2:0 — 29 Фернандес, 3:0 — 36 Дисасси, 4:0 — 42 Палмер, 5 :0- 77 Палмер, 6:0 — 81 Мадуэке, 6:1 — 88 Роджерс

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