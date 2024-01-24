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Довбик может получить награду лучшему игроку Ла-Лиги второй месяц подряд

Артем Довбик забил 3 гола и сделал 1 ассист в январе

Определились номинанты на звание лучшего игрока Ла-Лиги по итогам января.

О это сообщает пресс-служба чемпионата.

В список вошел нападающий Жироны Артем Довбик.

Номинанты на звание лучшего игрока в Ла Лиге в январе:

1. Ферран Торрес (Барселона) &ndash ; 4 гола и 1 ассист; 2. Иско (Бетис) – 3 гола и 1 ассист; 3. Артем Довбык (Жирона) – 3 гола и 1 ассист; 4. Кириан Родригес (Лас-Пальмас) – 2 гола; 5. Данные Карвахаль (Реал) – 1 гол

champion.com.ua

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