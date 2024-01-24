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Фулхэм – Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию ответного матча полуфинала Кубка Лиги
Очередной финал для Юргена Клоппа?
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Когда твоя команда доходит до поздних стадий Кубка Английской Лиги, то ты просто обязан начать воспринимать этот турнир всерьез, ведь это реальный шанс добыть трофей уже посреди сезона и получить дополнительный заряд позитива, особенно если ты прямо сейчас лидер турнирной таблицы АПЛ.
"Ливерпуль" как раз лидер, они выиграли первый матч против "Фулхэма" и теперь едут в гости для того, чтобы официально подписать все бумаги о своей поездке на "Уэмбли". Готовы ли поставить свою подпись "дачники"?
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в среду, 24 января.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
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Трансляция матча «Фулхэм» — «Ливерпуль» Смотреть трансляцию
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.