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Фулхэм – Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию ответного матча полуфинала Кубка Лиги

Очередной финал для Юргена Клоппа?

Getty Images / Global Images Ukraine

    • Когда твоя команда доходит до поздних стадий Кубка Английской Лиги, то ты просто обязан начать воспринимать этот турнир всерьез, ведь это реальный шанс добыть трофей уже посреди сезона и получить дополнительный заряд позитива, особенно если ты прямо сейчас лидер турнирной таблицы АПЛ.

    "Ливерпуль" как раз лидер, они выиграли первый матч против "Фулхэма" и теперь едут в гости для того, чтобы официально подписать все бумаги о своей поездке на "Уэмбли". Готовы ли поставить свою подпись "дачники"?

    Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в среду, 24 января.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

    • Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

    Трансляция матча

    Фулхэм – Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию ответного матча полуфинала Кубка Лиги

    Фулхэм – Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию ответного матча полуфинала Кубка Лиги

    Фулхэм – Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию ответного матча полуфинала Кубка Лиги

    В эфире

    Фулхэм – Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию ответного матча полуфинала Кубка Лиги

    Трансляция матча «Фулхэм» — «Ливерпуль» Смотреть трансляцию

    Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

    www.ua-football.com

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