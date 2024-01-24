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Футбол

Гана второй раз подряд не вышла из группы на Кубке Африки

Гана в 2021 году также не смогла выйти из группы

В матче третьего тура группы У Кубка Африканских наций по футболу сборная Ганы в компенсированное время потеряла победу над Мозамбиком, выигрывая со счетом 2: 0.

Ганцы с 2 очками финишировали 3-ми в своем квартете.

  Мозамбик — Гана 2:2: обзор матча КАН-2023

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В списке сборных, занявших 3-ю строчку в своих группах Гана оказалась вне топ-4, поэтому не вышла в плей-офф.

Гана в 2021 году также не смогла выйти из группы.

champion.com.ua

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Гана второй раз подряд не вышла из группы на Кубке Африки

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