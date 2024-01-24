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Хацкевич в Заглембе просматривает Яворского

Белорусский специалист работает над усилением состава

Польский Заглембе Сосновец, недавно принявший экстренер Динамо Александр Хацкевич, пересматривает опытного украинского центрбека Сергея Яворского.

Об этом сообщает Sport.ua.

Украинец сейчас находится в расположении польской команды.

Также недавно была информация, что польский клуб заинтересован в подписании полузащитника Движения Алексея Довгого.

Напомним, что в конце сентября Яворский стал игроком Лок-Штендаля, который выступает в шестом дивизионе Германии.

Заглембе выступает в Первой лиге Польши (второй по силе дивизион). После 19 туров новая команда Хацкевича находится на последнем 18-м месте, имея в активе 11 очков.

champion.com.ua

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Хацкевич в Заглембе просматривает Яворского

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