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Идея возвращения сборной россии U-17 была желанием Чеферина

Цель – попытка избежать "промывки" мозгов и ненависти к Западу российскими детьми

Президент УЕФА Александер Чеферин пообещал, что запрет на выступления на международном уровне для взрослой сборной России будет оставаться в силе до конца войны.

< Об этом сообщает Telegraph.

Также Чеферин рассказал, что идея допуска сборной россии U-17 на международные турниры, возникшая в прошлом году была его желанием.

Цель – попытка избежать «промывания» мозгов и ненависти к Западу российскими детьми, которые, по мнению словенца, находятся под наказанием за то, в чем они не виноваты.

Напомним, Чеферин хочет внести изменения в устав УЕФА, чтобы баллотироваться на четвертый срок.

champion.com.ua

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Идея возвращения сборной россии U-17 была желанием Чеферина

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