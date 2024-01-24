Футбол
Идея возвращения сборной россии U-17 была желанием Чеферина
Цель – попытка избежать "промывки" мозгов и ненависти к Западу российскими детьми
Президент УЕФА Александер Чеферин пообещал, что запрет на выступления на международном уровне для взрослой сборной России будет оставаться в силе до конца войны.
< Об этом сообщает Telegraph.
Также Чеферин рассказал, что идея допуска сборной россии U-17 на международные турниры, возникшая в прошлом году была его желанием.
Цель – попытка избежать «промывания» мозгов и ненависти к Западу российскими детьми, которые, по мнению словенца, находятся под наказанием за то, в чем они не виноваты.
Напомним, Чеферин хочет внести изменения в устав УЕФА, чтобы баллотироваться на четвертый срок.