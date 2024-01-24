Кубок короля. Сельта — Реал Сосьедад 1:2. Баски на классе вышли в полуфинал

Сенсации не получилось

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jose Manuel Alvarez/Quality Sport Images

"Реал Сосьедад" в субботу одолел "Сельту" в Ла Лиге, а уже сегодня повторил фокус и в Кубке.

Уже на 2-й минуте счет открыл Оярсабаль, замкнув навес, и этот гол задал тон всему матчу.

Баски играли с преимуществом, почти каждая их атака была опасной; в то же время "Сельта" впереди не предлагала ничего и по счастливой случайности пошла на перерыв при счете 0:1. Андре Силва и тот же Оярсабаль могли забить больше.

Что не удалось им — то сделал дебютант Шеральдо Беккер уже после перерыва. Голландец в целомп провел неплохой матч, а на 66-й минуте еще и результативно убежал на ворота от центра поля.

Рафа Бенитес пытался оживить игру заменами, но выжать во втором тайме удалось только момент Сведберга, которого заблокировал Субельдия. Ну, и гол престижа в компенсированное время, когда все было уже решено.

Оно и логично — "Сосьедад" в этом сезоне выиграл группу ЛЧ, а в Ла Лиге борются за еврокубки, пока "Кельты" плетутся в зоне вылета. Они на разных уровнях.

Единственная плохая новость для басков сегодня — дежурная травма Кирана Тирни. Учитывая, что ранее надолго выбыл и Айен Муньос, команда осталась вообще без профильных левых защитников. Выбора нет — придется выходить на трансферный рынок.

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"Сельта" — "Реал Сосьедад" — 1:2

Голы: де ла Торре, 90+1 — Оярсабаль, 2, Беккер, 66

"Сельта": Вильяр — Васкес (Мингеса, 64), Старфельт, Домингес, Ристич — Тапиа (Бельтран, 73), Жаилсон (Аспас, 64) — Мигель Родригес (де ла Торре, 46), Сведберг, Уго Альварес — Дувикас

"Реал Сосьедад": Ремиро — Арамбуру, Субельдия, Ле Норман, Тирни (Элустондо, 39) — Субименди — Браис Мендес (Пачеко, 78), Мерино, Оярсабаль (Магунаселайя, 90) — Беккер (Садик, 78), Андре Силва (Захарян, 46)

Предупреждения: Дувикас, 45+2, Странд Ларсен, 90+3, Ристич, 90+5 — Мерино, 65, Магунаселайя, 90+5

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