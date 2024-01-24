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Кучеров признан первой звездой дня в НХЛ

Никита Кучеров. Фото USA Today Sports

Российского нападающего «Тампы» Никиту Кучерова признали первой звездой игрового дня в НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

30-летний россиянин оформил хет-трик и сделал голевую передачу в матче против «Филадельфии» (6:3) в регулярном чемпионате НХЛ. Также его признали первой звездой матча.

В текущем сезоне Кучеров набрал 80 (31+49) очков в 47 матчах НХЛ. После игры с «Филадельфией» он вернул себе лидерство в гонке бомбардиров.

Второй звездой дня стал форвард «Далласа» Роопе Хинц, на счету которого дубль и голевая передача в матче с «Детройтом» (5:4).

Третьей звездой стал голкипер «Эдмонтона» Стюарт Скиннер. Он отразил 27 бросков в створ в игре с «Коламбусом» (4:1).

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