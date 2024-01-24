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Футбол

Мадридский Реал готов продать Винисиуса, чтобы подписать Мбаппе

Испанцы хотят осуществить трансфер Килиана

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

    • Президент "Реала" Флорентино Перес считает, что Килиан Мбаппе является лучшим форвардом в мире, а Винисиус — второй.

    76-летний испанец не на 100% уверен в бразильском нападающем. По информации SPORT, "Реал" может продать Винисиуса, чтобы получить значительную сумму для того, чтобы подписать Мбаппе.

    Контракт 23-летнего футболиста с "Реалом" действует до июня 2027 года.

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    Мадридский Реал готов продать Винисиуса, чтобы подписать Мбаппе

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