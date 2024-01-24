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Мальорка – Жирона, Бенфика – Эшторил. АУДИО трансляция матчей с участием Довбика, Цыганкова и Трубина

Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединки

Girona

    • UA-Футбол организует комментарий поединка "Мальорка" – "Жирона" и матча "Бенфика" – "Эшторил".

    Читайте такжеДовбик поделился эмоциями после хет-трика в ворота Севильи

    В 20:30 по киевскому времени начнется четвертьфинал Кубка Испании, а в 21:45 стартует полуфинал Кубка португальской лиги. Оформит ли хет-трик Артем Довбик? Добавит ли результативное действие Виктор Цыганков? А сможет ли сохранить свои ворота в неприкосновенности Анатолий Трубин? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

    АУДИО трансляция начнется в среду, 24 января – в 20:25 по киевскому времени.

    Комментатор: Игорь Ковтун

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