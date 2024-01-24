Футбол
Мбаппе решил перейти в мадридский Реал — Источник
Контракт Килиана с ПСЖ завершается в конце этого сезона
Getty Images/Global Images Ukraine
Контракт Килиана Мбаппе с "ПСЖ" заканчивается в конце сезона, а это означает, что игрок может присоединиться к любому клубу, если не продлит соглашение.
По информации Football-espana, Мбаппе согласился присоединиться к "Реалу". Француз решил покинуть "ПСЖ", чтобы воспользоваться новой возможностью.
Мадридский клуб по этому поводу хранит молчание.
Читайте такжеРеал предложит Мбаппе футболку с номером 10. Между клубом и форвардом есть принципиальная договоренность
www.ua-football.com