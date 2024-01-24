Рио Фердинанд: Роналду повезло, что Манчестер Юнайтед подписал его

Getty Images / Global Images Ukraine

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд вспомнил, при каких обстоятельствах английский клуб подписал нападающего Криштиану Роналду.

"Я помню, когда Криштиану Роналду подписал контракт, мы находились в турне в Лиссабоне, и ему на самом деле повезло, что мы подписали его. Это было связано только с разочарованием от того, что Роналдиньо не был подписан тем летом.

Я помню, мы собирались подписать Роналдиньо, но он предпочел уйти из "ПСЖ" в "Барселону". Алекс Фергюсон был абсолютно опустошен. Затем во время турне он посетил стадион "Спортинга", где играл Криштиану Роналду, а остальное уже история", — приводит слова Фердинанда Mirror со ссылкой на подкаст The Obi One.