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Рио Фердинанд: Роналду повезло, что Манчестер Юнайтед подписал его

Бывший защитник вспомнил, при каких обстоятельствах английский клуб подписал Криштиану

Getty Images / Global Images Ukraine

    • Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд вспомнил, при каких обстоятельствах английский клуб подписал нападающего Криштиану Роналду.

    "Я помню, когда Криштиану Роналду подписал контракт, мы находились в турне в Лиссабоне, и ему на самом деле повезло, что мы подписали его. Это было связано только с разочарованием от того, что Роналдиньо не был подписан тем летом.

    Я помню, мы собирались подписать Роналдиньо, но он предпочел уйти из "ПСЖ" в "Барселону". Алекс Фергюсон был абсолютно опустошен. Затем во время турне он посетил стадион "Спортинга", где играл Криштиану Роналду, а остальное уже история", — приводит слова Фердинанда Mirror со ссылкой на подкаст The Obi One.

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