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«Сан-Хосе» — «Рейнджерс»: время начала и где смотреть трансляцию матча НХЛ

«Сан-Хосе» сыграет с «Рейнджерс» в регулярном чемпионате НХЛ 24 января

Артемий Панарин (ХК «Рейнджерс»). Фото USA Today Sports

«Сан-Хосе» на своем льду примет «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ утром 24 января. Игра состоится в крытой спортивной арене «SAP-центр» в Сан-Хосе, штат Калифорния (США). Начало — в 06.30 по московскому времени.

За ключевыми событиями противостояния «Сан-Хосе» — «Рейнджерс» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции НХЛ нет. Бесплатно в прямом эфире матч можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

«Шаркс» являются аутсайдерами Западной конференции, в их активе — 18 очков. «Нью-Йорк» с 60 баллами располагается на 3-й строчке «Востока».

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