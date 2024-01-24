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Сборные Анголы и Буркина-Фасо вышли в плей-офф Кубка африканских наций-2023

Сборная Анголы победила Буркина-Фасо, а Алжир уступил Мавритании в третьем туре группы С Кубка африканских наций по футболу. Ангола и Буркина-Фасо соответственно с первого и второго мест группы С  вышли в плей-офф турнира.

Кубок африканских наций-2023: календарь, результаты

Кубок африканских наций-2023 Группа D 3 тур, 23 января

Ангола — Буркина-Фасо 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 — 36 Мабулулу, 2:0 — 90+3 Зини

Мавритания — Алжир 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 — 37 Деллахи

Турнирная таблица группы D:


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