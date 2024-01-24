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Варламов — о назначении Руа главным тренером «Айлендерс»: «У меня были мурашки»

Семен Варламов. Фото USA Today Sports

Российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Семен Варламов признался, что эмоционально отреагировал на назначение Патрика Руа новым главным тренером команды.

«Не буду врать, у меня были мурашки. Он присоединился к нашей команде, потому что является настоящим лидером. Он привнесет много эмоций в раздевалке», — цитирует Варламова The Hockey News.

«Айлендерс» объявил о назначении Руа 21 января. 58-летний канадец сменил на посту главного тренера Лэйна Ламберта.

В первых матчах под руководством Руа «Айлендерс» обыграл «Даллас» (3:2 ОТ) и уступил «Вегасу» (2:3).

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