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Воробей может перейти к Заглембе

Сейчас футболист выступает в Грузии

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Бывший главный тренер киевского Динамо Александр Хацкевич, недавно возглавивший Заглембе Сосновец, просматривает украинского голкипера.

Об этом сообщает Sport.ua.

Вратарь грузинской Гагры Александр Воробей находится на просмотре в Заглембе.

Во время игровой карьеры 28-летний голкипер также защищал цвета Волыни, Движения, ВПК-Агро, Виктории, Тернополя и Агробизнеса.

Заглембе сыграло 19 поединков, набрало 11 очков и занимает последнее, 18 место в турнирной таблице второго дивизиона Польши.

Ранее сообщалось, что Хацкевич просматривает Сергея Яворского.

champion.com.ua

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