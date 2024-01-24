Футбол
Воробей может перейти к Заглембе
Сейчас футболист выступает в Грузии
<img title="Воробей может перейти в Заглембу" src="/wp-content/uploads/2024/01/bd11a4aa2d4a6fe78de191e624f663fd.jpg" alt="Воробей может перейти в
Бывший главный тренер киевского Динамо Александр Хацкевич, недавно возглавивший Заглембе Сосновец, просматривает украинского голкипера.
Об этом сообщает Sport.ua.
Вратарь грузинской Гагры Александр Воробей находится на просмотре в Заглембе.
Во время игровой карьеры 28-летний голкипер также защищал цвета Волыни, Движения, ВПК-Агро, Виктории, Тернополя и Агробизнеса.
Заглембе сыграло 19 поединков, набрало 11 очков и занимает последнее, 18 место в турнирной таблице второго дивизиона Польши.
Ранее сообщалось, что Хацкевич просматривает Сергея Яворского.