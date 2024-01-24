Воробей может перейти к Заглембе

Сейчас футболист выступает в Грузии

<img title="Воробей может перейти в Заглембу" src="/wp-content/uploads/2024/01/bd11a4aa2d4a6fe78de191e624f663fd.jpg" alt="Воробей может перейти в

Бывший главный тренер киевского Динамо Александр Хацкевич, недавно возглавивший Заглембе Сосновец, просматривает украинского голкипера.

Об этом сообщает Sport.ua.

Вратарь грузинской Гагры Александр Воробей находится на просмотре в Заглембе.

Во время игровой карьеры 28-летний голкипер также защищал цвета Волыни, Движения, ВПК-Агро, Виктории, Тернополя и Агробизнеса.

Заглембе сыграло 19 поединков, набрало 11 очков и занимает последнее, 18 место в турнирной таблице второго дивизиона Польши.

Ранее сообщалось, что Хацкевич просматривает Сергея Яворского.

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