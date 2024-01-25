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Футбол

76-летний Адвокат вернулся к тренерской работе

Опытный нидерландский тренер Дик Адвокат возглавил сборную Кюрасао.

Об этом сообщает пресс-служба федерацией футбола Кюрасао.

Подробности контракта остаются неразглашенными.

Последним клубом Адвоката был нидерландский Дэн Гааг, который он покинул летом прошлого года.

76-летний Адвокат известен своей работой со сборными Нидерландов, России, Бельгии, Сербии и Южной Кореи. На клубном уровне он возглавлял Фейеноорд, ПСВ, менхенгладбасскую Боруссию, АЗ, Сандерленд и Утрехт.

Сборная Кюрасао присоединилась к ФИФА в 2011 году и сейчас занимает 90-е место в мировом рейтинге. Ранее ее тренировали такие легенды, как Патрик Клюйверт и Гус Гиддинк.

champion.com.ua

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