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Футбол

76-летний Дик Адвокат вернулся к тренерской работе

Застой длился недолго

Фото: De Telegraaf

    • Опытный нидерландский тренер Дик Адвокат официально возглавил сборную Кюрасао.

    Подробности контракта остаются неразглашенными.

    Последним клубом Адвоката был "Ден Хааг", который он покинул летом прошлого года.

    76-летний Адвокат известен своей работой со сборными Нидерландов, России, Бельгии, Сербии и Южной Кореи. На клубном уровне он возглавлял "Фейеноорд", "ПСВ", гладбасскую "Боруссию", "АЗ", "Сандерленд" и "Утрехт".

    Сборная Кюрасао присоединилась к ФИФА в 2011 году и сейчас занимает 90 место в мировом рейтинге. Ранее ее тренировали такие легенды, как Патрик Клюйверт и Гус Хиддинк.

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