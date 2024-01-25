Анчелотти планирует выпускать Лунина в старте в ближайших матчах

На выбор главного тренера могло повлиять усердие украинца

Фото: Getty Images

Тренерский штаб Реала определился с основным вратарем команды на ближайшее время.

Об этом сообщает Relevo.</Удачные выступления Андрея Лунина в предыдущих матчах убедили Карло Анчелотти, что в следующих играх ворота Реала должен защищать украинец, а не Кепа Аррисабалага. Также на выбор главного тренера могло повлиять усердие, которое демонстрирует Андрей В последнее время.

Напомним, Трубин и Лунин — лучшие вратари Европы до 25 лет по проценту сейвов.

champion.com.ua