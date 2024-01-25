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Футбол

Атлетик одолел Барселону в четвертьфинале Кубка Испании

В дополнительное время хозяева забили дважды и завоевали путевку в полуфинал Кубка Испании

Атлетик одержал победу над Барселоной в пределах 1/4 финала Кубка Испании.

Основное время завершилось со счетом 2:2 . В дополнительное время хозяева забили дважды и завоевали путевку в полуфинал Кубка Испании.

Кубок Испании
1/4 финала, 25 января >

Атлетик — Барселона 4:2 (1:2)

Голлы: 1:0 — 1 Гурусета, 1:1 — 26 Левандовский, 1:2 — 32 Ямал, 2:2 — 49 Сансет, 3:2 — 105+2 Уильямс И., 4:2 — 120+1 Уильямс Н.

Ранее Жирона с Довбиком и Цыганковым проиграла Мальорке в четвертьфинале Кубка Испании.

champion.com.ua

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