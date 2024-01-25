Футбол
КАН-2024. Известны все пары 1/8 финала турнира
Полный список пар плей-офф
Фото: facebook.com/TheAFCON
24 января состоялся третий тур группового этапа Кубка африканских наций. Одновременно стартовали два матча: Замбия с Марокко и Танзания с ДР Конго.
В первом тайме на 37 минуте сборная Марокко забила первый и последний гол в ворота Замбии. Во второй половине тренеры активно начали использовать замены. Финальный счет — 0:0.
Читайте такжеКАН-2024. Ангола и Буркина-Фасо выходят в плей-офф. Мавритания еще имеет шанс присоединиться
Марокко выходит в плей-офф как лидер группы F. Сборная ДР Конго присоединяется к ним со второго места.
Известны все пары плей-офф КАН-2024: