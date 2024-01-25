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Футбол

КАН-2024. Известны все пары 1/8 финала турнира

Полный список пар плей-офф

Фото: facebook.com/TheAFCON

    • 24 января состоялся третий тур группового этапа Кубка африканских наций. Одновременно стартовали два матча: Замбия с Марокко и Танзания с ДР Конго.

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    • В первом тайме на 37 минуте сборная Марокко забила первый и последний гол в ворота Замбии. Во второй половине тренеры активно начали использовать замены. Финальный счет — 0:0.

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    Марокко выходит в плей-офф как лидер группы F. Сборная ДР Конго присоединяется к ним со второго места.

    Известны все пары плей-офф КАН-2024:

  • Ангола — Намибия;
  • Нигерия — Камерун;
  • Экваториальная Гвинея — Гвинея;
  • Египет — ДР Конго;
  • Кабо-Верде — Мавритания;
  • Сенегал — Кот-д`Ивуар;
  • Мали — Буркина-Фасо;
  • Марокко — ЮАР;

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