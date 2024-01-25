Кубок английской лиги. Фулхэм – Ливерпуль 1:1 (общ. 2:3). Мерсисайдцы не выиграли, но вышли в финал

Ведь они одержали победу на «Энфилде»

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Подопечные Юргена Клоппа уже получили себе небольшое преимущество в первом матче на "Энфилде", тогда они одолели "дачников" со счетом 2:1 и подходили к выездному матчу хоть и без комфорта, но с одним голом в запасе. Мало кто ожидал, что команда Марку Силвы может дать бой лидеру чемпионата Англии, несмотря на то, что у них было преимущество домашнего поля. Но пока разрыв между соперниками — это лишь 1 точный удар, то интрига сохранялась.

"Ливерпуль" в своем классическом стиле полетел увеличивать этот разрыв, сразу несколько опасных атак в дебюте встречи и в начале могло показаться, что это будет матч в одни ворота. Особенно это ощущение усилилось после того, как Луис Диас принял классный пас на фланге, отыграв Кастаня, и после небольшого смещения пробил точно в ближний угол ворот Бернда Лено.

0:1, а по сумме двух матчей счет стал 1:3 в пользу мерсисайдцев. Теперь Виллиану и компании нужно было забивать дважды, чтобы получить шанс хотя бы перевести эту игру в экстра-таймы. В первой половине встречи это у них получалось не лучшим образом. На самом деле гости были ближе к тому, чтобы забить еще, чем "дачники", которые иногда не понимали как нужно развивать собственные атаки. Удар из-за пределов штрафной площади от Хименеса был единственным моментом, который заслуживал внимания, но Келлехер с ним справился.

Куда интереснее дела пошли во втором тайме. Было видно, что "Фулхэм" не собирается опускать руки, а вот мерсисайдцы наоборот, слегка ослабили свою хватку, учитывая преимущество в два гола. Этим хозяева частично воспользовались после одного из стандартов. После подачи в штрафную площадку Исса Диоп остался для поддержки атаки вторым темпом. Уилсон прекрасно разобрался с Брэдли на фланге и прострелил в центр, где француз качественно замкнул прострел. Это 1:1 и это внезапное возвращение интриги, которого было трудно ожидать.

Этот эпизод явно оживил хозяев поля, однако все их попытки забить второй спасительный гол не увенчались успехом. С такими небольшими нервами "Ливерпуль" довел противостояние до логического завершения и итоговой ничьей, которая их полностью устроила. Банда Клоппа едет на "Уэмбли", где 25 февраля сыграет против "Челси". Ждем красивой развязки Кубка Лиги этого сезона. Очередной трофей для Клоппа и компании, или первый трофей Михаила Мудрика в Англии? Узнаем ровно через месяц.

Кубок лиги, полуфинал (ответный матч)

Стадион: "Энфилд" (Ливерпуль)

Главный судья: Саймон Хупер (Англия)

"Фулхэм" – "Ливерпуль" 1:1 (общ. 2:3)

Голы: Диоп (76) – Диас (11)

"Фулхэм": Лено – Кастань (Тете, 83), Адарабиойо, Диоп, Робинсон – Пальинья, Кэрни (Рид, 83) – Декордова-Рид (Уилсон, 67), Перейра (Родриго Мунис Карвальо, 83), Виллиан – Хименес

"Ливерпуль": Келлехер – Брэдли, Куанса, Ван Дейк, Гомес – Эллиотт, Макаллистер (Джонс, 67), Гравенберх (Кларк, 84) – Гакпо (Конате, 83), Нуньес (Жота, 67), Диас

Предупреждения: Кэрни (42), Диоп (78) – Келлехер (90+3)

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