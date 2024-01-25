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Футбол

Ливерпуль установил рекорд по количеству выходов в финал Кубка английской лиги

Мерсисайдцы вышли в свой 14-й финал Кубка английской лиги

Фото: premierleague.com

    • Вчера, 24 января, "Ливерпуль" сыграл вничью с "Фулхэмом" во втором полуфинале Кубка английской лиги. Встреча завершилась со счетом 1:1, но благодаря победе в первом матче команда Клоппа смогла выйти в финал турнира (2:1 — общий счет).

    Таким образом, "Ливерпуль" вышел в свой 14-й финал Кубка английской лиги, что является рекордом среди всех команд Англии. Мерсисайдцы выигрывали этот турнир девять раз, что тоже является рекордом.

    Читайте также Кубок английской лиги. Фулхэм – Ливерпуль 1:1 (общ. 2:3). Мерсисайдцы не выиграли, но вышли в финал

    Второе место по количеству выходов в решающую стадию занимает "Манчестер Юнайтед" — 10. В финале "Ливерпуль" сыграет с лондонским "Челси". Встреча состоится 25 февраля на стадионе "Уэмбли".

    После 21 тура команда Клоппа лидирует в АПЛ с 48 очками. Второе место занимает "Манчестер Сити" (43 очка).

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