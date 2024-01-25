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Футбол

НХЛ: «Тампа-Бэй» — «Аризона», «Миннесота» — «Нэшвилл». Расписание и результаты 26 января

Никита Кучеров. Фото USA Today Sports Регулярный чемпионат НХЛ.

26 января, пятница

3.00 (мск). «Детройт» — «Филадельфия»

3.00. «Монреаль» — «Айлендерс»

3.00. «Оттава» — «Бостон»

3.00. «Тампа-Бэй» — «Аризона»

3.30. «Каролина» — «Нью-Джерси»

4.00. «Даллас» — «Анахайм»

4.00. «Миннесота» — «Нэшвилл»

5.00. «Калгари» — «Коламбус»

5.00. «Эдмонтон» — «Чикаго»

НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2023/24

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