Футбол
НХЛ: «Тампа-Бэй» — «Аризона», «Миннесота» — «Нэшвилл». Расписание и результаты 26 января
Никита Кучеров. Фото USA Today Sports Регулярный чемпионат НХЛ.
26 января, пятница
3.00 (мск). «Детройт» — «Филадельфия»
3.00. «Монреаль» — «Айлендерс»
3.00. «Оттава» — «Бостон»
3.00. «Тампа-Бэй» — «Аризона»
3.30. «Каролина» — «Нью-Джерси»
4.00. «Даллас» — «Анахайм»
4.00. «Миннесота» — «Нэшвилл»
5.00. «Калгари» — «Коламбус»
5.00. «Эдмонтон» — «Чикаго»
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