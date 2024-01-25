Официально: Айнтрахт подписал талантливого хавбека Франции

Контракт действует до 2029 года

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Талантливый полузащитник Жан-Маттео Баойя присоединился к немецкому "Айнтрахту" из "Анже". Об этом клуб сообщает на официальном вебсайте.

Контракт действует до июня 2029 года. Игрок будет носить футболку с номером 19.

"Жан-Маттео является одним из самых перспективных талантов во Франции и идеально соответствует нашим требованиям", — сказал спортивный директор Креше.

Баойя в Лиге 2 забил 5 голов и отдал 2 ассиста в 19 матчах.

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