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Почеттино: В своем возрасте Силва делает фантастические вещи. Мы им очень довольны

Главный тренер Челси рассказал о будущем Силвы

Getty Images / Global Images Ukraine

    • Маурисио Почеттино заявил, что клуб не проводил переговоров с Тьяго Силвой о продлении контракта, который истекает летом.

    "Мы с ним не говорили о следующем сезоне. Это вопрос больше к нему, чем ко мне".

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    "В своем возрасте он делает фантастические вещи. Мы им очень довольны. Его будущее зависит от него самого и клуба", — добавил главный тренер "Челси".

    Тьяго Силва в Премьер-Лиге провел 20 матчей и отметился одним забитым голом.

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