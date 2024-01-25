Сборные Марокко и ДР Конго вышли в плей-офф Кубка африканских наций-2023

В третьем туре группы F Кубка африканских наций по футболу сборная Марокко одолела Замбию, а Танзания сыграла вничью с ДР Конго.

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Сборные Марокко и ДР Конго соответственно с первого и второго мест группы F вышли в плей-офф турнира.

Кубок африканских наций-2023: календарь, результаты

Кубок африканских наций-2023 Группа F 3 тур, 24 января

Замбия — Марокко 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 — 37 Зиеш

Танзания — ДР Конго 0:0

Турнирная таблица группы F:

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