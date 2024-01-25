Футбол
Сборные Марокко и ДР Конго вышли в плей-офф Кубка африканских наций-2023
В третьем туре группы F Кубка африканских наций по футболу сборная Марокко одолела Замбию, а Танзания сыграла вничью с ДР Конго.
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Сборные Марокко и ДР Конго соответственно с первого и второго мест группы F вышли в плей-офф турнира.
Кубок африканских наций-2023: календарь, результаты
Кубок африканских наций-2023 Группа F 3 тур, 24 января
Замбия — Марокко 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 — 37 Зиеш
Танзания — ДР Конго 0:0
Турнирная таблица группы F: