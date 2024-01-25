«Сент-Луис» обыграл «Ванкувер», Бучневич и Торопченко забросили по шайбе

Павел Бучневич. Фото USA Today Sports

«Сент-Луис» на выезде обыграл «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.

В основное время у хозяев трижды забросил Пиюс Сутер, у гостей по одному разу отличились Джейк Нейборс, Павел Бучневич и Алексей Торопченко.

Победную шайбу в овертайме забросил нападающий «Сент-Луиса» Брэйден Шенн.

«Ванкувер» лидирует в таблице Западной конференции НХЛ с 69 очками в 48 матчах.

«Сент-Луис» поднялся на девятую строчку с 50 очками в 46 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Сент-Луис» — 3:4 ОТ (0:2, 0:0, 3:1, 0:1)

Голы: Нейберс — 15 (Томас), 13:14 — 0:1. Бучневич — 14 (бол., Нейберс, Томас), 14:57 — 0:2. Сутер — 10 (Босер, Хьюз), 41:00 — 1:2. Торопченко — 7 (Хэйс, Уокер), 41:41 — 1:3. Сутер — 11 (бол., Босер), 45:42 — 2:3. Сутер — 12 (Хьюз, Гронек), 59:08 — 3:3. Шенн — 12 (Ледди), 61:54 — 3:4.

Вратари: Десмит (58:33 — 59:08) — Хофер.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 32 (7+10+14+1) — 18 (7+5+5+1).

Наши: Задоров (12.40/1/-1), Кузьменко (13.58/2/-2), Михеев (14.16/2/-1) — Александров (7.57/0/0), Бучневич (20.13/3/-1), Торопченко (14.38/2/+1).

25 января. Ванкувер. Rogers Arena.

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