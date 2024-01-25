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Футбол

Шевченко представил программу развития украинского футбола

Андрей Шевченко определился с ключевыми проблемами ассоциации

Президент УАФ Андрей Шевченко представил свою программу в должности руководителя организации.

Шевченко определился с ключевыми проблемами ассоциации и представил 9 шагов к их решению:

1. Прозрачность 2. Цифровизация 3. Подготовка специалистов 4. Развитие сборных 5. Сотрудничество с клубами 6. Реформа арбитража 7. Посттравматическое восстановление 8. Эффективный маркетинг 9. Международное сотрудничество

Шевченко представил программу для развития украинского футбола

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Шевченко представил программу развития украинского футбола

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