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Футбол

Стала известны сроки возвращения Тер Штегена на поле

Ситуация прояснилась

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros

    • Голкипер "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген рассказал, когда вернется на поле.

    "Думаю, я буду готов через две недели. Я чувствую себя хорошо и тренируюсь все больше и больше, — цитирует Тер Штегена AS.

    Согласно этой информации, футболист сможет сыграть в матче 24-го тура Ла Лиги против "Гранады", который состоится 11 февраля.

    Напомним, что в декабре немецкий вратарь был прооперирован из-за проблем с поясницей.

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