Упамекано и Лаймер травмировались в матче с Унионом

У Баварии осталось всего 4 профильных защитника

Фото: FC Bayern Munich, Х

Дайо Упамекано и Конрад Лаймер получили травмы в перенесённом матче 13-го тура Бундеслиги против "Униона" (1:0).

Французский центрбек травмировал заднюю поверхность бедра и вылетел как минимум на несколько недель, подтвердил Томас Тухель на послематчевой пресс-конференции. Сроки восстановления австрийского универсала станут известны после завтрашнего осмотра.

Таким образом в распоряжении Томаса Тухеля осталось всего 4 защитника, включая зимнего новичка Эрика Дайера и двух профильных левых фуллбеков.

Мазрауи и Ким в расположении своих сборных, в лазарете резервный оборонец Буна Сарр и защитник молодёжки Тарек Бухманн.

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