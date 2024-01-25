Защитник Галатасарая хочет перейти в Баварию, но его клуб просто так не отпустит

Саша Бои уже договорился с Баварией об определенных условиях будущего договора

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Ранее сообщалось, что "Бавария" сделала первое предложение "Галатасараю" по трансферу защитника Саши Бои.

Заместитель председателя правления турецкого клуба Эрден Тимур сказал, что они не собираются продавать 22-летнего игрока сумму, которую упоминают СМИ.

"Мы не продадим Бои по стоимости, которая распространяется в сети".

Но известно, что Саша уже договорился с "Баварией" об определенных условиях будущего договора. И подчеркнул, что хотел бы играть за немецкий клуб.

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