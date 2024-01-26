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Футбол

Аль-Иттихад предложил Ювентусу 30 млн евро за 20-летнего игрока

Вингеру дают долгосрочный контракт

Juventus

    • Вингер "Ювентуса" Матиас Соуле может перейти в Саудовскую Аравию.

    "Аль-Иттихад" предложил туринскому клубу 30 миллионов евро за трансфер 20-летнего футболиста, сообщает журналист Сесар Луис Мерло.

    Аргентинцу предлагается долгосрочный контракт. Текущий сезон Соуле проводит во "Фрозиноне" на правах аренды.

    На его счету 9 голов в 19 матчах Серии А.

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    www.ua-football.com

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