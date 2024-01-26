Футбол
Анчелотти просит руководство Реала вернуть Бензема
Главный тренер Реала хочет вернуть бывшего игрока
Арсенал, Манчестер Юнайтед и Лион уже говорили с агентом нападающего Бензема о возможном трансфере.
Об этом сообщает football-espana.
Но теперь к этому списку присоединился мадридский Реал.
Тренер испанского клуба Карло Анчелотти обратился к руководству с просьбой вернуть Бензема в Реал. Ему ответили, что в настоящее время это невозможно, но это может произойти, если Карим первый шагнет навстречу бывшей команде. -Иттихад.
Напомним, что недавно Бензема опоздал на тренировочный сбор своего клуба на 17 дней, после чего его отстранили от командных занятий. После того сообщалось о желании француза оставить Аль-Иттихад, но вскоре сам игрок эти заявления отверг.