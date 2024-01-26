Богдан Михайличенко перебрался в Полесье

«Полесье» подписало защитника сборной Украины Богдана Михайличенко. 26-летний футболист разорвал контракт с загребским «Динамо» и пополнил украинский клуб на правах свободного агента.

Договор с игроком рассчитан до 2026 года.

Как сообщает Sport.ua, новичок «Полесья» Михайличенко будет зарабатывать около 30 тысяч долларов в месяц. Также прописаны бонусы за попадание в еврокубки.

Зарплата Михайличенко будет примерно такой же, как и в загребском «Динамо».