Егор Чинахов. Фото USA Today Sports

Пресс-служба НХЛ назвала тройку лучших игроков матча регулярного чемпионата «Калгари» — «Коламбус» (2:5).

Первой звездой встречи стал российский форвард «Блю Джэкетс» Егор Чинахов. Он забросил одну шайбу и сделал одну голевую передачу.

Второй звездой стал нападающий «Флэймз» Мэтт Коронато, который сделал одну голевую передачу. Замкнул тройку защитник Дэймон Северсон, набравший 2 (1+1) очка.

Голы Воронкова и Чинахова помогли «Коламбусу» обыграть «Калгари»

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