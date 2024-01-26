Динамо уступило Балкане в контрольном матче

Динамо провело первый контрольный матч в рамках учебно-тренировочного сбора в Турции

Динамо уступило Балкане в первом контрольном поединке на зимнем сборе в Турции.

Матч завершился со счетом 0:2.

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Общительный матч

26 января

<p style="text-align: center; "Динамо — Балкани 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 — 19 Данфа, 0:2 — 74 Периша (пен)

Динамо (первый тайм): 1. Бущан, 2. Овчаренко, 4. Попов, 32. Михавко, 20. Караваев, 6. Бражко, 37. Царенко, 91. Волошин, 92. Рамадани, 9 .Пономаренко, 11. Ванат.

Динамо (второй тайм): 35. Нещерет, 44. Дубинчак, 34. Сирота, 40. Беловар, 25. Дячук, 18. Андриевский, 10. Шапаренко, 29. Буяльский, 22. Кабаев, 90. Маткевич, 21. Супряга.

Балкани (стартовый состав): Э. Количи, Э. Куц, А.Таки, Л. Деллова, Б. Яшаница, Г. Халили , А. Потоку, К. Зыба, В. Лимай, М. Данфа, В. Хамиди.

Ранее сообщалось, что Динамо интересуется защитником Краковии.

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