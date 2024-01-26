Юрген Клопп заявил, что покинет Ливерпуль

Менеджер «Ливерпуля» Юрген Клопп во время специального обращения к болельщикам команды заявил, что уходит из клуба.

«Я покину клуб в конце этого сезона. Понимаю, что это шок для многих людей в этот момент», – заявил Клопп.

Тренер объяснил свое решение тем, что у него «кончаются силы».

Вместе с 56-летним Клоппом из «Ливерпуля» уйдут все тренеры его штаба.

Напомним, Юрген Клопп стал главным тренером «Ливерпуля» 8 октября 2015 года. С клубом он выиграл Лигу чемпионов, АПЛ, Клубный чемпионат мира, Кубок Англии, Кубок английской лиги, Суперкубок УЕФА, а также Суперкубок Англии.