Ювентус продолжает охоту на Судакова

Руководство «Ювентуса» продолжает контактировать со своими украинскими коллегами из донецкого «Шахтера» относительно потенциального трансфера в ряды итальянского клуба полузащитника Георгия Судакова. Об этом заявил инсайдер Фабрицио Романо в эфире программы Sos Fanta.

«Давайте еще посмотрим на Судакова: контакты продолжаются, и интерес к этому парню все еще есть», — сказал Романо.Напомним, на украинца также претендует «Наполи», н клуб будет готов купить игрока, если смогут попасть в Лигу чемпионов.