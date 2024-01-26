Следить

Футбол

Клопп покинет Ливерпуль в конце сезона

Немец возглавлял "красных" с 2015 года

<img title="Клопп покинет Ливерпуль в конце сезона" src="/wp-content/uploads/2024/01/04d95f8842760262459cf2e3881dc85a.jpg" alt="Клопп покинет Ливерпуль

Фото: Getty Images

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп покинет клуб после завершения сезона.

Слова немца передает пресс-служба мерсисайдцев.

Вместе с Клоппом клуб покинет и его тренерский штаб.

«Мне нравится абсолютно все в этом клубе, я люблю все в городе, в наших болельщиках, я люблю команду, я люблю работников клуба. Я все люблю. Но то, что я все же принимаю это решение, свидетельствуя о том, что я убежден, что это то, что я должен сделать, это значит, что у меня, как это сказать, заканчивается энергия. Сейчас у меня нет проблем.

 Ранее Клопп оценил шансы Ливерпуля на чемпионство в АПЛ

Очевидно, что я уже давно знал, что мне придется объявить об этом однажды, но сейчас я абсолютно в Я знаю, что не могу выполнять работу снова и снова, и снова, и снова. После лет, которые мы провели вместе, и после всего времени, которое мы провели вместе, и после всего того, через что мы вместе прошли, уважение к вам возросло, любовь к вам возросла, и меньше всего, что я вас виноват, это правда. ; и вот она, правда», – сказал Клопп.

Немец возглавлял «красных» с 2015 года. 

champion.com.ua

Категории
Комментарии

Разное

Notcoin в Telegram: Как присоединиться, играть и зарабатывать ноткоины бесплатно

Футбол

Аль-Иттихад предложил Ювентусу 30 млн евро за 20-летнего игрока

Баскетбол

Старый Луцк обыграл Прикарпатье-Говерлу в Суперлиге-FAVBET

Теннис

Новак Джокович: «Моё поражение не обязательно означает, что это начало конца. Давайте посмотрим, что произойдет в течение сезона»

Футбол

Клопп покинет Ливерпуль в конце сезона

Автоспорт

Итальянская пресса назвала кандидатов на замену Сайнса

Футбол

Кто выиграет гонку бомбардиров — Кучеров или Маккиннон? Live с Зислисом, Федотовым и Маграновым — в 14.00

Футбол

Гвардиола — про Чеферина: Он должен уважать наш клуб

Теннис

Людмила Киченок и Елена Остапенко прокомментировали свой выход в парный финал Australian Open

Автоспорт

Зак Браун: Я уверен, Ландо Норрис останется в McLaren

Футбол

Кучеров отметился уникальным достижением среди действующих игроков НХЛ

aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Футбол