Немец возглавлял "красных" с 2015 года

<img title="Клопп покинет Ливерпуль в конце сезона" src="/wp-content/uploads/2024/01/04d95f8842760262459cf2e3881dc85a.jpg" alt="Клопп покинет Ливерпуль

Фото: Getty Images

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп покинет клуб после завершения сезона.

Слова немца передает пресс-служба мерсисайдцев.

Вместе с Клоппом клуб покинет и его тренерский штаб.

«Мне нравится абсолютно все в этом клубе, я люблю все в городе, в наших болельщиках, я люблю команду, я люблю работников клуба. Я все люблю. Но то, что я все же принимаю это решение, свидетельствуя о том, что я убежден, что это то, что я должен сделать, это значит, что у меня, как это сказать, заканчивается энергия. Сейчас у меня нет проблем.

Ранее Клопп оценил шансы Ливерпуля на чемпионство в АПЛ

Очевидно, что я уже давно знал, что мне придется объявить об этом однажды, но сейчас я абсолютно в Я знаю, что не могу выполнять работу снова и снова, и снова, и снова. После лет, которые мы провели вместе, и после всего времени, которое мы провели вместе, и после всего того, через что мы вместе прошли, уважение к вам возросло, любовь к вам возросла, и меньше всего, что я вас виноват, это правда. ; и вот она, правда», – сказал Клопп.