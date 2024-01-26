Никита Кучеров и Натан Маккиннон.

Михаил Зислис, наш постоянный эксперт, комментатор и агент Сергей Федотов, а также комментатор КХЛ ТВ Виталий Магранов обсудят последние события НХЛ — в эфире на YouTube-канале «СЭ Хоккейный» в 14.00 (мск).

Главные темы онлайна:

— кто станет лучшим бомбардиром сезона НХЛ

— что случилось с Ничушкиным

— скандал с экс-игроками канадской молодежки

— «Эдмонтон» — снова фаворит

— Самсонова вернули из АХЛ

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