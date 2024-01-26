Футбол
Кто выиграет гонку бомбардиров — Кучеров или Маккиннон? Live с Зислисом, Федотовым и Маграновым — в 14.00
Никита Кучеров и Натан Маккиннон.
Михаил Зислис, наш постоянный эксперт, комментатор и агент Сергей Федотов, а также комментатор КХЛ ТВ Виталий Магранов обсудят последние события НХЛ — в эфире на YouTube-канале «СЭ Хоккейный» в 14.00 (мск).
Главные темы онлайна:
— кто станет лучшим бомбардиром сезона НХЛ
— что случилось с Ничушкиным
— скандал с экс-игроками канадской молодежки
— «Эдмонтон» — снова фаворит
— Самсонова вернули из АХЛ