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Кучеров отметился уникальным достижением среди действующих игроков НХЛ

Никита Кучеров. Фото USA Today Sports

Российский нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной Койотс» (6:3) отдал две результативные передачи и забросил шайбу, благодаря этому ему покорилось одно из статистических достижений, пишет пресс-служба НХЛ на официальном сайте.

Кучеров — единственный действующий игрок НХЛ, который в третий раз дошел до отметки в 50 голевых передач за сезон, проведя менее 50 игр. В этом сезоне на это ему потребовалось 48 матчей, в сезоне-2018/19 — 43 игры, а в сезоне-2022/23 — 47 встреч.

30-летний россиянин набрал 812 (308+504) очков за свою карьеру в североамериканской лиге. Он вышел на 9-е место в списке бомбардиров среди российских игроков, опередив Сергея Гончара (811 очков).

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