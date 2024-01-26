Кучеров забросил «Аризоне» и вернулся на первое место в гонке бомбардиров

Никита Кучеров. Фото USA Today Sports

«Тампа» увеличила преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны».

На 8-й минуте второго периода счет стал 3:1. Отличился российский форвард Никита Кучеров.

Теперь на счету россиянина 82 (32+50) очка в этом сезоне. Он вышел на первое место в списке лучших бомбардиров, сравнявшись с Натаном Маккинноном из «Колорадо» — 82 (30+52).

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