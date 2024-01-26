Кучерова не остановить! Очередной матч-шедевр русского лидера «Тампы»

«Тампа-Бэй» переиграла «Аризону» в матче НХЛ

Никита Кучеров. Фото USA Today Sports Никита набрал три очка и вернул лидерство в списке бомбардиров.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Аризона» — 6:3 (2:1, 3:1, 1:1)

Голы: Раддиш — 4 (Хагель, Чирелли), 0:24 — 1:0. Келлер — 20 (Шмальц, Браун), 8:40 — 1:1. Пойнт — 23 (Кучеров), 19:26 — 2:1. Кучеров — 32 (Стэмкос, Хедман), 27:36 — 3:1. Стэмкос — 20 (бол., Кучеров, Пойнт), 32:02 — 4:1. Чаффи — 1 (Крозье, Лиллеберг), 35:18 — 5:1. Дурзи — 8 (Макбэйн, Келлер), 36:59 — 5:2. Гленденинг — 8 (Чаффи), 47:32 — 6:2. Крауз — 18 (Кули), 51:48 — 6:3.

Вратари: Василевский — Ингрэм.

Штраф: 12 — 26.

Броски: 37 (13+14+10) — 20 (7+9+4).

Наши: Кучеров (23.52/6/+1) — -.

26 января. Тампа. Amalie Arena. 19 092 зрителя.

Каждый матч «Тампы» продолжает закрученный сюжет погони Никиты Кучерова за лидерством в списке бомбардиров НХЛ. Вчера разошелся основной конкурент россиянина — Нэйтан Маккиннон. Лидер «Колорадо» отгрузил покер «Вашингтону» и вырвался на первое место. Ответ Никиты Кучерова не заставил долго ждать. Домашняя серия «Лайтнинг» началась с матча против цепляющейся за плей-офф «Аризоны». «Койотис» в нынешнем сезоне избавились от звания главного аутсайдера лиги, но не справились с разбушевавшейся «Тампой», у которой теперь семь побед в восьми последних матчах.

Мучения вратаря «Аризоны» Коннора Ингрэма начались буквально с первых смен. Защитник Даррен Раддиш воспользовался трафиком перед воротами и пробил голкипера первым же броском от синей линии. Гости не уступали «Тампе» в скорости, но не отличались особой изобретательностью в атаке. Ответный гол Клэйтона Келлера пришел в результате неразберихи защитников «Молний», которые несколько раз не вывели шайбу из зоны, а затем потеряли американца на пятаке. Форвард воспользовался свободным пространством и добил отскочившую от Андрея Василевского шайбу в открытый угол.

На перерыв «Тампа» все же ушла с минимальным преимуществом в счете. Кучеров и Брэйден Пойнт, вероятно, сообразили свой самый легкий гол сезона. После выигранного вбрасывания у ворот Василевского Никита отправил шайбу в среднюю зону, где ее подхватил партнер и неотразимо бросил в дальний угол над плечом Ингрэма. Со второго периода за голы взялся сам Кучеров. Россиянин забивает второй матч подряд — такими темпами форвард навяжет борьбу Остону Мэттьюсу за «Морис Ришар», вручаемый лучшему снайперу регулярки. Не только Александр Овечкин славится собственным «офисом» на льду. Правый круг вбрасывания, откуда Никита пуляет шайбы мимо вратарей, давно пора ассоциировать с волшебником «Тампы» под 86-м номером.

Передача на Стивена Стэмкоса в большинстве позволила Кучерову завершить игровой день лидером бомбардирского зачета, опередив Маккиннона. Останавливаться Никита не собирается. После затишья против «Баффало» (ноль очков) и «Детройта» (один пас) россиянин два матча подряд набирает не менее трех баллов. «Тампа» смяла «Аризону» во втором периоде. Преимущество «Молний» укрепил Митчелл Чаффи. Недавно повышенный из АХЛ нападающий отметился первым голом в НХЛ.

В поддержку «Койотис» отметим, что команда не рассыпалась ни при счете 1:5, ни когда пропустила шестой гол на старте третьего периода. «Аризона» цеплялась за матч и подпортила статистику Василевскому. Форвард Лоусон Крауз за одну смену попытался зайти на хет-трик Горди Хоу. Канадец забил и подрался с защитником «Молний» Максвеллом Крозье, заступившись за партнера. Хотя заварушку спровоцировал защитник «Койотис» Майкл Кессельринг, зачем-то толкнувший клюшкой в спину Крозье. «Тампа» получила большинство, лидеры почти не уходили со льда, но наказать «Аризону» седьмой шайбой не удалось. Впрочем, для успешного матча хватило и шести. Команда победила, а Кучеров вернул лидерство среди бомбардиров. День для «Лайтнинг» очевидно удался.

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