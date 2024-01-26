Мбаппе должен перейти в Реал, если хочет развиваться — Робер Пирес

Бывший игрок лондонского «Арсенала» и сборной Франции Робер Пирес считает, что форварду ПСЖ Килиану Мбаппе нужно покинут французский клуб и перебраться в мадридский «Реал».

«В конечном итоге он будет играть за мадридский «Реал». Он должен сделать этот шаг, если хочет развиваться. Я француз, который любит «ПСЖ» и Лигу 1, но, если Мбаппе хочет расти, ему следует ехать в Мадрид», – цитирует Пиреса издание AS.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Мбаппе готов перейти в «Реал», но запросил слишком большую заработную плату.