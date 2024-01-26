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Молодость иногда бьет опыт. Джокович с треском вылетел в полуфинале Australian Open-2024

Янник Синнер наказал серба

Фото — Getty Images/Global Images Ukraine

    • На открытом чемпионате Австралии 2024, который в эти дни проходит в Мельбурне, состоялся первый полуфинал в мужском одиночном разряде. Встречались первая и четвертая ракетки мира серб Новач Джокович и итальянец Янник Синнер.

    Это тот случай, когда разница в возрасте между соперниками была огромной. Джоковичу – 36, Синнеру – 22, но в то же время это тот случай, когда молодость побила опыт. И довольно уверенно.

    Синнер выиграл два первых сета почти "в одну калитку". В первой партии Джокович выиграл только один гейм уже при счете 0:3 в пользу соперника. Собственно, этот гейм и остался единственным для серба в сете. Партия номер два стала не намного успешнее для легендарного теннисиста – только два выигранных гейма. Реальная борьба завязалась в третьей партии, ее выиграл Джокович, но не так, как первые две – Синнер. Даже для локальной победы (всего-навсего один сет при счете 0:2) серб прошел дистанцию до тейбрейка, уже там ушел с матчбола, и перевел матч в четвертый сет со счетом 8:6.

    Камбэк? Да нет, это была просто отсрочка неизбежности. В четвертой партии ключевым получился четвертый гейм, в котором Синнеру удалось взять чужую подачу с первого же брейкпоинта. Далее теннисисты шли без потерь, что привело к подаче на матч от Синнера. И он подал с первой же попытки.

    В итоге, победа итальянца в четырех сетах.

    Australian Open-2024. Мужчины. Полуфинал
    Новак Джокович (1, Сербия) — Янник Синнер (4, Италия) 1:3 (1:6, 2:6, 7:6, 3:6)

    В финале турнира Синнер сыграет либо с нейтральным Даниилом Медведевым, либо с немцем Александром Зверевым.

    www.ua-football.com

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