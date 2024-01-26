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Футбол

Ноттингем Форест хочет осуществить трансфер голкипера РБ Лейпцига — Инсайдер

Английский клуб интересуется Петером Гулачи

transfermarkt

    • "Ноттингем Форест" намерен подписать голкипера "РБ Лейпцига" Петера Гулачи.

    По информации Фабрицио Романо, английский клуб работает над трансфером 33-летнего игрока и уже связался с представителями "РБ Лейпцига". Но пока немцы не хотят отпускать своего голкипера.

    Петер Гулачи в Лиге Чемпионов сыграл один поединок и пропустил один мяч.

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